Москва, 1 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Многие расположенные за границей организации российских соотечественников сталкиваются с уродливой русофобией, заявил 1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Уровень русофобии, который мы наблюдаем во многих западных странах, буквально зашкаливает», — сказал он на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

При этом, как отметил глава МИД, организации российских соотечественников продолжают работать. Он добавил, что они делают многое для популяризации богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережения и продвижения русского языка и литературы.

Лавров подчеркнул, что МИД и дальше продолжит делать всё возможное для защиты прав и интересов россиян за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, власти Франции объявили 31 октября о начале процедуры депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу. По данным МВД Франции, около 60 граждан России, в том числе чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми пристально наблюдают.

Служба безопасности Молдавии 30 октября заблокировала сайты крупнейших российских СМИ. Всего в списке 31 сайт изданий, публикующих новости на русском языке. В МИД России этот шаг назвали враждебным.

В марте 2022 года Лавров заявил, что нынешняя русофобия в западных странах — это приговор западной цивилизации.