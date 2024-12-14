Вильнюс, 14 декабря, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте отстранили от участия в проходящем в Венгрии чемпионате мира по функциональному фитнесу из-за того, что она надела футболку с русофобской надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию снова маленькой»). Об этом сообщила телерадиокомпания LRT.

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Дудайте заявила, что решила выступить с такой надписью в знак протеста, так как организаторы чемпионата не запрещают участникам из России носить одежду с национальной символикой и названием своей страны. Её действия сочли провокацией и попросили переодеться, а когда она отказалась, сняли с турнира.

«Позже я получила официальное письмо, в котором говорилось, что если я сниму футболку и уберу все фотографии с ней, то смогу продолжить участие в соревнованиях. Я отказалась и была выведена с арены охраной», — рассказала она 13 декабря телерадиокомпании.

После этого с чемпионата снялась вся сборная Литвы, обвинив организаторов в халатном отношении из-за разрешения российским спортсменам демонстрировать национальную символику в ходе соревнований.

Как передавало ИА Регнум, фанаты испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» 12 декабря вывесили флаг Донецкой Народной Республики в ходе домашнего матча с киевским «Динамо». Пресс-служба ФК после этого заявила, что не опасается санкций из-за этого.

1 декабря в ходе матча Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантрес» и «Каролина Харрикейнс» болельщик вывесил российский триколор. Он стоял у бортика стороны команды из Флориды и размахивал флагом.