Москва, 14 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Русофобия является одним из векторов борьбы с Россией. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Владимир Гердо/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Что касается русофобии, то это один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. Да, в мире это есть. Мы у себя должны делать всё для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Так и будем делать», — сказал Путин.

Он добавил, что 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в стране огромным конкурентным преимуществом перед другими странами.

Глава государства также обратил внимание на то, что есть тенденция роста исламофобии и антисемитизма, и привёл в пример ситуацию в секторе Газа.

Путин подчеркнул, что власти делают всё для достижения справедливости по этому направлению.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом. Российский лидер выразил согласие с тем, что нельзя оставлять без внимания русофобские выпады, необходимы корректировки в отношениях с такими странами.

Президент на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября заявил, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм. Он подчеркнул, что ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.