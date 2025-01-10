Депутат Чандра Арья первым объявил о выдвижении на пост премьера Канады
Депутат Арья первым объявил об официальном выдвижении на пост премьера Канады
Оттава, 10 января, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Депутат парламента Канады Чандра Арья первым официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.
«Я баллотируюсь на пост премьер-министра Канады, чтобы возглавить компактное, более эффективное правительство, которое восстановит нашу страну и обеспечит процветание для будущих поколений», — заявил депутат.
Вместе с этим Арья заявил, что в случае победы Канада отойдёт от монархической формы правления и станет суверенной республикой. В парламенте Канады Арья заседает с 2015 года и по описания телеканала CBC является «заднескамеечником» парламентарием.
Как передавало ИА Регнум, 4 января глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос сообщил, что Трюдо доверяют лишь 17,4% жителей Канады, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.
Спустя два дня канадский премьер-министр заявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.
Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с ИА Регнум связал уход Трюдо с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, который назвал экс-хоккеиста Уэйна Гретцки желаемым кандидатом на этот пост. Слова американского политика поставили под сомнение вероятность Трюдо удержать власть в своих руках, пояснил эксперт.
Позже газета Financial Times писало, что экс-глава банков Англии и Канады Марк Карни может стать кандидатом на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки Трюдо.