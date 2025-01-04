Оттава, 4 января, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо доверяют лишь 17,4% жителей страны, а возглавляемой им Либеральной партии Канады — 21,3%, сообщил в субботу, 4 января, в эфире телеканала CTV глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос.

Global Look Press/Spencer Colby/Keystone Press Agency

«Уровень поддержки [оппозиционной партии] консерваторов составляет почти 47%, а в некоторых регионах превышает 50%. Это гигантское преимущество», — сказал Нанос.

Лидеру партии консерваторов Пьеру Пуальевру доверяют 40% избирателей, отметил также социолог. По этим данным, в сравнении с декабрём 2024 года уровень доверия Трюдо снизился более чем на 2%, а уровень доверия Пуальевру вырос более чем на 5%.

Методику и сроки проведения опроса Нанос не назвал.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря в своём рождественском поздравлении избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%. Также он пообещал канадцам, что при таком сценарии они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире.

26 декабря Трамп рассказал, что предложил четырёхкратному обладателю Кубка Стэнли, рекордсмену по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады. Эта должность «скоро будет известна как пост губернатора Канады», вновь подчеркнул Трамп. Избранный президент США добавил, что экс-хоккеист не проявил интерес к этому предложению.