Москва, 6 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Слухи об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо появились довольно давно, но в последнее время они только усилились из-за заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 6 января, заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Издание The Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило о том, что Трюдо 6 января может объявить об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии. При этом никто из опрошенных точно не уверен, когда канадский лидер объявит о своих планах, но они ожидают, что это произойдёт до заседания партии, назначенного на 8 января.

По словам эксперта, говорить о том, что слухи о возможной отставке Трюдо только появились, неверно. Специалист отметил, что разговоры об этом ведутся уже давно.

«Популярность его снижалась, а высказывания Трампа о желаемых кандидатах на этом посту только сильнее поставили под сомнение вероятность Трюдо удержать власть в своих руках. Как говорится, вряд ли у него есть теперь какой-то выход»,— сообщил Подлесный.

На пост будущего премьер-министра Канады может баллотироваться экс-хоккеист Уэйн Гретцки, чью кандидатуру назвал Трамп. Данное предложение избранный президент США сообщил лично бывшему хоккеисту, а позже рассказал об этом в социальной сети Truth Social.

«Предложение сменить Трюдо на посту премьер-министра Канады Трамп сделал в издевательской манере, заявив, что страна скоро станет 51-м штатом США и Гретцки даже не придётся вести предвыборную кампанию. Это только начало во всей этой истории Трампа и Канады», — поделился мнением эксперт.

Говоря о снижении рейтинга канадского премьер-министра, собеседник агентства напомнил о словах Трампа по поводу возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Специалист уверен, что такие заявления не должны были оставаться без ответа со стороны канадцев.

«Вот какова была реакция Трюдо на заявление Трампа? Да, собственно, никакой. Непонятно, то ли действующий премьер собирается сделать Канаду 51-м штатом, то ли нет. Поэтому сейчас и происходит это снижение рейтинга»,— рассказал эксперт.

Подлесный также напомнил, что у Трюдо были очень тёплые отношения с действующим президентом США Джо Байденом. Однако это не повысило популярность канадца, а скорее, наоборот, ещё сильнее обрушило рейтинг, заключил Подлесный.

Как сообщало ИА Регнум, из проведённого опроса стало известно, что в Канаде лишь 17,4% жителей страны доверяют Трюдо, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.

25 декабря в своём рождественском поздравлении Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%. Также он пообещал канадцам, что при таком сценарии они будут защищены в военном плане как никакая другая страна в мире.