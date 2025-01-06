Оттава, 6 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Global Look Press/IMAGO/Ron Sachs Джастин Трюдо

«На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберёт нового руководителя», — заявил Трюдо, выступление которого транслировал канадский телеканал CBC.

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