Оттава, 7 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Экс-глава банков Англии и Канады Марк Карни может стать кандидатом на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом 7 января сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление Карни.

Darryl Dyck/Global Look Press

«Карни рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост лидера канадской Либеральной партии», — указало издание.

В ближайшее время он планирует обсудить данное действие со своей семьей и определить, станет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей партии Канады.

Как передавало ИА Регнум, 4 января глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос сообщил, что Трюдо доверяют лишь 17,4% жителей Канады, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.

Спустя два дня канадский премьер-министр заявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с ИА Регнум связал уход Трюдо с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, который назвал экс-хоккеиста Уэйна Гретцки желаемым кандидатом на этот пост. Слова американского политика поставили под сомнение вероятность Трюдо удержать власть в своих руках, пояснил эксперт.