Бразилиа, 9 января, 2025, 23:37 — ИА Регнум. В бразильском городе Прайя-ду-Крузейро (штате Сан-Паулу) легкомоторный самолёт пролетел мимо взлётно-посадочной полосы (ВПП) и разбился на побережье. Один человек погиб, четыре пострадали, сообщает телерадиокомпания G1.

Кадр из видео

Отмечается, что в результате крушения погиб пилот самолёта. На борту также находились пара супругов с двумя детьми. Их удалось спасти и доставить в больницу. По данным мэрии, у пострадавших не зафиксированы серьёзные травмы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как самолёт покинул аэродром, миновал взлетно-посадочную полосу, граничащую с пляжем, и рухнул возле пляжа.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу возле города Виньеду разбился самолёт ATR-72. Он следовал из Каскавела в Гуарульос. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва объявил трёхдневный траур в связи с катастрофой. Один из пассажиров упавшего борта спасся благодаря тому, что опоздал на рейс. При крушении в самолёте находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Телеканал G1 10 августа сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе в Бразилии. При этом самолёт упал в нескольких кварталах от школы, где тогда находились около 90 детей.

В конце октября в Австралии три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолёта в пригороде Сиднея. Авиаинцидент произошёл над районом аэродрома Окс, где базируется Сиднейский аэроклуб.