Сидней, Австралия, 26 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в пригороде австралийского Сиднея, в результате погибли три человека. Об этом сообщает 26 октября телеканал 7NEWS.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Три человека погибли в результате крушения двух самолётов в Белимбла Парк в Окдейле на юго-западе Сиднея», — говорится в сообщении.

Авиаинцидент произошёл над районом аэродрома Окс, где базируется Сиднейский аэроклуб. Пока неизвестно, принадлежали ли упавшие самолёты клубу.

В местах, где упали самолёты, работают представители экстренных служб. Причины столкновения устанавливаются.

В материале говорится, что это уже третье ЧП с самолётами за последние несколько дней. Ранее в этот же день у побережья Квинсленда перевернулся на крышу гидросамолёт, в котором находились пять человек. Двое получили незначительные травмы.

На этой неделе 20-летний пилот разбился на самолёте Cessna 150 примерно в 50 км к северо-западу от Мельбурна. Юноша потерял управление воздушным судном и врезался в загон для скота, он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября самолёт Як-50 советского производства столкнулся с другим воздушным судном в американском штате Калифорния. Он врезался в частный самолёт Beechcraft S35 Bonanza производства США в зоне разбега муниципального аэропорта Уотсонвилл. Пилот не пострадал, а вот советский самолёт получил существенные повреждения.

Неподалёку от города Ланкастер 22 сентября в воздухе столкнулись Як-52 и учебно-тренировочный самолёт Nanchang CJ-6A китайского производства. Самолёты совершали совместный полёт. После столкновения один смог приземлиться, второй разбился о землю. Пилот, управлявший китайским самолётом, погиб.