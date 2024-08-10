Бразилиа, 10 августа, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолёта ATR-72 авиакомпании «Voepass Linhas Aéreas» пассажиров оказалось меньше, так как один человек опоздал на рейс. Об этом 9 августа рассказал новостной портал G1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

После необходимых уточнений оказалось, что на борту потерпевшего крушение самолёта находились четыре члена экипажа и 57, а не 58 пассажиров. Новый список погибших предоставила порталу авиакомпания Voepass — в списке нет одного пассажира, который опоздал на самолёт.

«Я опоздал, потому что работаю в местном госпитале и приехал в аэропорт слишком поздно. У выхода уже никого не было. Работник аэропорта не пустил меня. Мы долго спорили. Только сейчас я понимаю, что он спас мне жизнь», — рассказал чудом оставшийся в живых пассажир.

Мужчина признался, что после сообщения о крушении самолёта он обнял работника аэропорта, не пустившего его на борт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт ATR-72 разбился 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Паулу в районе города Виньеду. Авиарейс 2283 следовал из города Каскавел в штате Парана в Гуарульос в штате Сан-Паулу. По данным телекомпании CNN, в момент падения самолёт врезался в несколько домов. Информация о пострадавших уточняется.

По данным префектуры Виньеду, все люди на борту самолёта погибли. Причины падения воздушного судна неизвестны.

МИД России уточнил, что данных о нахождении граждан России на борту потерпевшего крушение самолёта нет.