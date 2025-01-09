Берлин, 9 января, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Администрация бундестага инициировала проверку после того, как американский миллиардер Илон Маск открыто поддержал правую партию «Альтернативная для Германии» (АдГ), пишет агентство DPA.

TOLGA AKMEN/POOL/ЕРА/ТАСС Илон Маск

«Администрация Бундестага сейчас проясняет обстоятельства по этому делу», — приводит DPA слова неназванного представителя бундестага.

По данным агентства, проверка коснётся вопроса законности призывы Маска и его беседа с лидера АдГ, кандидата в канцлеры Алис Вайдель. Как отмечает DPA, данные действия, согласно законодательству Германии, могут расцениваться как «незаконные пожертвования» в случае, если призывы и агитация исходят из стран, не являющимися членами Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Алиса Вайдель, в свою очередь, оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с его мнением. В ответ на это американский миллиардер назвал немецкого политика «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.

9 января Маск и Вайдель провели совместный стрим. До этого глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал совместный стрим Маска с Вайдельмощным ударом по немецким политикам.