Москва, 6 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Совместный стрим американского бизнесмена, мультимиллиардера Илона Маска с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель окажется мощным ударом по немецким политикам. Об этом 6 января заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Алис Вайдель

«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что главная консервативная партия в немецкой политической системе — Христианско-демократический союз (ХДС) — в действительности представляет собой только одну из версий либералов-глобалистов, которые находятся у власти в ФРГ, так как в идеях представителей этой политической силы уже давно нет никакого консерватизма.

«Маск уже проводит открытую линию на поддержку правых движений в Британии и в ФРГ — в пику тамошней псевдооппозиции в лице ХДС и Консервативной партии в Британии», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2024 года Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Вайдель ответила на это, что мультимиллиардер совершенно прав в этом вопросе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также оценил слова Маска, заявив, что не согласен с его мнением. В ответ на это мультимиллиардер назвал немецкого канцлера «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку, а 31 декабря 2024 года вновь высмеял Шольца в соцсетях.

Лидер Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених 2 января заявил, что Маск своими высказываниями о Шольце в соцсетях пересёк границу между дружественными государствами. А сам немецкий канцлер 4 января отметил, что не станет добиваться расположения Маска.