Москва, 9 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. В России все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты с 10 января. Об этом 9 января заявил глава Минтранса Роман Старовойт в ходе совещания правительства с президентом РФ.

Александр Полегенько/Известия

Старовойт отметил, что основные авиакомпании по льготной программе уже перевезли более 260 тыс. детей до 12 лет. Он также добавил, что норма об обязательном размещении детей с родителями на борту самолетов вступит в силу до 14 января.

Кроме того, министр сообщил о возросшей востребованности воздушного транспорта среди россиян.

«С 29 декабря по 8 января российские авиакомпании перевезли свыше 3 млн пассажиров, из которых более 2,2 млн — внутри России. Загрузка на рейсах превысила прошлогодний показатель на 2% и составила 85%», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум 19 декабря, Минтранс России прорабатывает с авиакомпаниями вопрос обязательного размещения детей рядом с родителями в салонах самолётов. Старовойт уточнил, что работа с авиакомпаниями ведётся и на предмет того, чтобы российским семьям с детьми предоставлялась скидка в 50% на билеты.

23 декабря авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку 50% для детей 2-12 лет для перелётов по России. В компании отметили, что за 11 месяцев 2024 года «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» перевезли в экономическом классе на внутренних направлениях свыше 1,3 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет.