Москва, 19 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Минтранс России прорабатывает с авиакомпаниями вопрос обязательного размещения детей рядом с родителями в салонах самолётов. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — отметил он в беседе с ТАСС.

Старовойт также уточнил, что работа с авиакомпаниями ведётся и на предмет того, чтобы российским семьям с детьми предоставлялась скидка 50% на билеты.

В 2023 году около 4,5 млрд рублей направили на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Программу запустили в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие российские города. Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в европейскую часть, будет и дальше расширяться.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 5 января объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.