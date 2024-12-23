Москва, 23 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку 50% для детей 2-12 лет для перелётов по России. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Скидка начинает действовать с 23 декабря на всех доступных тарифах класса эконом при покупке авиабилетов для детей с датой вылета от первого января 2025 года.

«Скидка 50% для детей с гражданством Российской Федерации применяется к любому тарифу в классе эконом по всей внутренней маршрутной сети и рейсам группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и «плоские» тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки», — указано в сообщении.

В компании отметили, что за 11 месяцев текущего года «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» перевезли в экономическом классе на внутренних направлениях свыше 1,3 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет. Согласно статистике, больше всего детей летает из городов России в Сочи и Калининград.

Как сообщало ИА Регнум 19 декабря, Минтранс России прорабатывает с авиакомпаниями вопрос обязательного размещения детей рядом с родителями в салонах самолётов. Глава ведомства Роман Старовойт уточнил, что работа с авиакомпаниями ведётся и на предмет того, чтобы российским семьям с детьми предоставлялась скидка в 50% на билеты.

Двумя днями ранее «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 2025 год. Всего предлагается 23 направления, в том числе и Сибирь. Билеты на маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для взрослых дальневосточников обойдутся в 9,2 тыс. рублей, 9,7 тыс. и 10,2 тыс. рублей в зависимости от направления, для детей — до 6,7 тыс.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в европейскую часть, будет и дальше расширяться.