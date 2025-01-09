Москва, 9 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Притязания избранного президента США Дональда Трампа на владение Панамским каналом являются вопросом двусторонних отношений. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Diego Lezama/Global Look Press

Он отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией после заявления американского политика о планах вернуть Америке отданный в прошлом веке Панамский канал. Трамп назвал «обдиранием» взимаемую за пользование каналом плату.

«Мы слышали заявления правительства Панамы и представителей Панамы, в которых как минимум звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента [США]», — произнёс Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что данный вопрос касается лишь США и Панамы.

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