Панама, 23 декабря, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино 23 декабря напомнил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не может обсуждаться.

Global Look Press/Diego Lezama/http://imagebroker.com/#/search/

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке Панамский канал. Политик назвал «обдиранием» взимаемую за пользование каналом плату.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым», — указано в заявлении на странице Мулино в X (бывший Twitter).

По словам политика, суверенитет государства не может обсуждаться, а его территории останутся независимыми. Президент подчеркнул, что канал призван служить человечеству и торговле. Его принадлежность Панаме даёт мировому сообществу гарантию того, что страна не станет активным участником какого либо конфликта.

Мулино добавил, что Панама уважает другие страны и требует уважения к себе. Вопросы безопасности, такие как нелегальная миграция, наркоторговля и организованная преступность, должны быть приоритетными в повестке дня с США, отметил он.

Позднее Трамп в ответ написал на своей странице в социальной сети Truth Social фразу: «Ещё посмотрим». Он опубликовал фото географического объекта, подписав: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Трамп вновь озвучил намерение отобрать Гренландию у Дании. Он назвал подобные действия «абсолютной необходимостью» в целях национальной безопасности и свободы во всём мире. В 2019 году он интересовался возможностью приобрести остров. Тогда в Гренландии в ответ на такие планы заявили, что остров не продаётся, а в Дании выразили надежду, что всё это является шуткой, назвав абсурдной саму идею такого рода сделки.

Ранее избранный президент США заявил, что канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и тратах на оборону, если бы их страна стала 51-м американским штатом. Он уже называл Канаду и Мексику штатами США, а премьер-министра Канады Джастина Трюдо республиканец в шутку обозначил как «губернатора штата Канада».