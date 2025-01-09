Мехико, 9 января, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на высказанное желание избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский предложила называть Американский континент Мексиканским.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

«Очевидно, что Мексиканский залив — это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не правда ли?» — сказала Шейнбаум во время пресс-конференции.

Во время общения с прессой президент Мексики продемонстрировала карту Северной Америки 1607 года на которой территория современных Соединённых Штатов Америки называется Мексиканской Америкой.

Как передавало ИА Регнум, 7 января во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США.

Трамп добавил, что в качестве меры компенсации за ущерб, причинённый нелегальной миграцией и контрабандой, будут введены пошлины.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил Трамп.