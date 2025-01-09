Вашингтон, 9 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. В Великобритании практически не осталось судебной системы. Об этом 9 января сообщил американский мультимиллиардер Илон Маск в социальной сети Х (ранее Twitter).

Yolanda Ruiz/Global Look Press

Один из подписчиков Маска высказал мнение о том, что британская судебная система полностью сломана. Поводом послужил скандал с бандами насильников. По мнению пользователя, стало очевидно, насколько система неработоспособна. Он добавил, что считает британского премьер-министра Кира Стармера «не просто частью проблемы», а «проблемой».

«Точно», — ответил на его слова Маск.

Как сообщало ИА Регнум, Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой. В этот период в ряде британских городов выходцы из Пакистана совершили серию сексуальных преступлений в отношении британских девушек. Факты изнасилований замалчивались и начали предаваться огласке только в 2012 году.

Маск 3 января призвал Стармера подать в отставку, назвав его «соучастником изнасилования Британии». Американский бизнесмен также призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в стране всеобщие выборы.

По данным британской газеты The Times, 55-летний Кари Абдул Рауф, возглавлявший в начале 2000-х банду насильников, всё ещё живёт в городе Рочдейл, в котором он совершал преступления. Он остался в Британии, несмотря на решение суда о его депортации.

Суд в 2012 году приговорил Рауфа и ещё восьмерых выходцев из Пакистана к шести годам лишения свободы и дальнейшей депортации. Но насильник отсидел только два с половиной года и вышел на свободу в 2014 году. В Пакистан он не уехал. В Рочдейле он работает курьером, женат, воспитывает пятерых детей. По словам его адвокатов, Рауфа нельзя депортировать, поскольку это «лишит его права на семейную жизнь».