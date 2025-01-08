Лондон, 8 января, 2025, 05:03 — ИА Регнум. В Великобритании бывший главарь банды насильников, 55-летний Кари Абдул Рауф, продолжает жить и работать в городе Рочдейл, в котором совершал преступления, несмотря на решение суда о его депортации. Об этом пишет британская газета The Times.

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«Главарь банды насильников из Рочдейла всё ещё живет и работает в городе спустя почти десятилетие после того, как судья постановил его депортировать», — сказано в публикации газеты.

Кари Абдулу Рауфа вместе с ещё восьмью выходцами из Пакистана осудили в 2012 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних девочек. Суд принял решение приговорить его к шести годам лишения свободы и дальнейшей депортации в Пакистан. Однако из всего срока фигурант отсидел лишь два с половиной года и вышел на свободу в 2014 году.

Несмотря на предписание суда, мужчина продолжает жить в Рочдейле и работать доставщиком, пишет газета. Адвокаты главаря банды утверждают, что мужчину нельзя депортировать, так как это «лишает его права на семейную жизнь». По данным издания, в Великобритании Кари Абдула Рауф успел обзавестись женой и пятью детьми.

В Великобритании в последнее время развивается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и т.д. Изнасилования, совершённые во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке.

Как передавало ИА Регнум, 3 января американский миллиардер Илон Маск призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации. При этом Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также может быть причастен к этому скандалу.

5 января лидер правоконсервативной партии Reform UK Найджел Фарадж призвал тщательно расследовать роль Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений.