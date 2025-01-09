Москва, 9 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп уже сумел одержать несколько важных виртуальных побед своими идеями «переделать мир», хоть таковые и нереальны. Об этом 9 января заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

По словам политика, на фоне сомнительности быстрого успеха в урегулировании конфликта на Украине, улучшения экономики США и борьбы с миграцией Трамп решил «переделать» мир, фактически создав собственную политическую географию.

Медведев подчеркнул, что все эти идеи избранного главы Белого дома прожектёрские и абсолютно нереальные, напомнив, что в их число входит предложение присоединить к США Канаду и остров Гренландия, переименовать Мексиканский залив, а также борьба мультимиллиардера Илона Маска с премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный профессор Преображенский [персонаж романа М. Булгакова «Собачье сердце»], космической же глупости», — написал он в своём Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что в этом случае неважно, что всё заявленное Трампом никогда не произойдёт и скоро забудется. По словам Медведева, эти действия рассчитаны на то, чтобы последние дни нахождения на своём посту действующего президента США Джо Байдена прошли по сценарию избранного главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Шольц заявил, что в Евросоюзе не поняли высказывания Трампа о Гренландии и Панамском канале. Немецкий канцлер добавил, что неприкосновенность границ является основным принципом международного права, и их невозможно отодвинуть с помощью силы.

Ранее в этот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ответ на предложения избранного главы Белого дома заявил, что «чёрта с два» Канада станет частью США. По его словам, сейчас жители и компании обеих стран выигрывают от того, что они являются друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнёрами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 8 января прокомментировала слова Трампа о Канаде и Гренландии. Дипломат напомнила, что американский политик пока не вступил в должность, отметив, что когда Трамп войдёт в свои полномочия и будет официально выступать от лица государства и народа США, тогда такие высказывания можно будет оценивать и разбирать.