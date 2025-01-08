Оттава, 8 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Избранный американский президен Дональд Трамп напрасно надеется, что Канада станет частью США, этого не будет. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо написал об этом 8 января в соцсети Х (ранее Twitter).

Adrian Wyld/Global Look Press Джастин Трюдо

«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов Америки», — написал Трюдо.

По словам главы канадского правительства, сейчас жители и компании обеих стран выигрывают от того, что являются крупнейшими торговыми и безопасными партнёрами друг для друга.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп после победы на президентских выборах неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду частью США. В начале декабря на встрече с Трюдо политик пригрозил сделать Канаду 51-м штатом, если через неё не прекратятся нелегальная миграция и наркотрафик.

Трюдо 6 января заявил, что собирается в отставку с поста премьер-министра и лидера Либеральной партии. Это произойдёт после избрания нового руководителя партии. После этого Трамп заявил, что для США невыгодно поддерживать Канаду как отдельную страну. К тому же если Канада войдёт в состав США, это усилит её безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей».

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что в состав США должны войти остров Гренландия, принадлежащий Дании, и Панамский канал.

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трамп ещё не вступил в должность главы США. Пока его заявления не являются официальной позицией Вашингтона, пояснила она.