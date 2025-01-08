Москва, 8 января, 2025, 11:32 — ИА Регнум. В России за 2026–2027 годы планируется провести ещё четыре индексации пенсий. Об этом 8 января заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, в 2026 году выплаты проиндексируют дважды. С 1 февраля их увеличат на 4,5%, с 1 апреля ещё на 5,5%.

«В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — процитировало парламентария «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. Коэффициент составил столько же, сколько у неработающих — 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн пенсионеров. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.

Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций. То есть в 2025 году работающим пенсионерам пересчитают пенсию от той суммы, которую они могли бы получать, если бы не работали. Такой вариант позволит получить работающим пенсионерам более значимую прибавку, пояснила она.

5 января Чаплин отметил, что для индексации пенсии работающим пенсионерам не нужно обращаться с заявлением в Соцфонд. Перерасчёт произойдёт автоматически.