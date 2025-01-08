Лос-Анджелес, США, 8 января, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар, который распространился на район Лос-Анджелеса, был снят очевидцами из иллюминатора пролетавшего над городом самолёта.

Ringo Chiu/Global Look Press

На кадрах виден масштаб бедствия — присутствуют как крупные очаги огня, так и точечные возгорания. Отдельно стоит обратить внимание, что пламя уже подобралось к жилым домам. В небо при этом поднимаются густые клубы дыма, частично закрывающие обзор.

По информации телеканала NBC News, пожар в пригороде Лос-Анджелеса Итоне унёс жизни двух человек. Пламя уничтожило 830 га леса и продолжает распространяться. В районе Пасифик Палисейдс площадь возгорания достигла 2 тыс. га. Разрушено около 1 тыс. строений. Информация о погибших не поступала, но известно о большом количестве пострадавших из числа тех, кто не эвакуировался из опасной зоны.

Уже известно, что в совокупности из ряда районов были эвакуированы свыше 80 тыс. человек. Более 96 тыс. людей остались без электричества. Притом ветер, раздувающий пламя, лишь усилился, ухудшая ситуацию.

Жители одного из домов, не успевшие покинуть жилище до прихода огня, опубликовали кадры, на которых они находятся буквально в окружении бушующего пламени.

Так как у дома панорамные стеклянные окна, хорошо видно, что обитатели здания оказались в ловушке. Огромные огненные столбы полыхают сразу с нескольких сторон, не оставляя возможности проскользнуть. От порывов ветра они иногда практически достигают окон, а в помещение в доме проникает дым.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

В зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Сама она находилась в Вашингтоне. Политик выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам. По её словам, администрация президента окажет необходимую помощь пострадавшим и будет находиться в постоянном контакте с государственными и местными чиновниками.