Прага, 8 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли и экс-вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек выступил против возвращения сборной России на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Максим Константинов/ТАСС

По утверждению Гашека, каждый международный турнир с участием сборной России якобы станет огромной рекламой специальной военной операции, за что «будут нести ответственность» чиновники принимающей такие соревнования страны.

«Будьте осторожны! Не будем забывать, что отдельные граждане России, например, спортсмены, допущенные к соревнованиям, всегда являются рекламой действий своей страны», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

С начала спецоперации армии России на Украине Гашек занимается продвижением инициатив против РФ. В числе прочего он выступал с призывом к руководству НХЛ уйти в отставку из-за их позиции по России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2024 года главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал возможное условие для возвращения спортсменов из РФ на международные соревнования. По его мнению, это может произойти после прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. В федерации заявили, что возвращение российских и белорусских хоккеистов на соревнования под эгидой организации якобы небезопасно.

Федерация хоккея России заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации уточнили, что такое решение лоббирует ряд представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.