Москва, 26 декабря, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал приход администрации избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января 2025 года возможным условием возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Роман Ротенберг

«Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен», — предложил Ротенберг в интервью каналу «Это хоккей, брат!» во «ВКонтакте».

Вместе с этим он добавил, что снятие персональных санкций с него стало бы хорошим событием не только лично для него, но и для всей страны.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что национальные спортивные федерации должны продолжать работу по возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Так он прокомментировал решения ряда организаций о допуске атлетов из РФ до некоторых состязаний. Например, Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Зимнюю олимпиаду 2026 года. Кроме того, ранее Международная федерация плавания допустила атлетов из России к соревнованиям в «нейтральном статусе».

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на Игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Он отметил, что Россия в свою очередь продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.