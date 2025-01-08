Киев, 8 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук стал нелегитимным, как и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 8 января заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Владимир Олейник.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук

По словам Олейника, согласно конституции Украины, в период военного положения запрещены выборы только парламента, однако Зеленский, уже утеряв легитимность после 20 мая, внёс в Раду проект закона о продлении военного положения в стране, и украинский парламент принял этот документ.

«Вот если бы его вносил Стефанчук как исполняющий обязанности президента, и парламент принял, то да, военное положение продлено, а значит, и выборов нет. Но если неизвестная личность вносит законопроект, а вы принимаете, значит, вы нарушаете порядок продления военного положения, поэтому с 29 августа (2024 года — дата, когда пятилетние полномочия Рады истекли. — Прим. ред.) его нет», — привело его слова «РИА Новости».

Олейник уточнил, что эта норма является существенной для конституции Украины, при этом на выборы в Раду даётся 100 дней после окончания полномочий депутатов предыдущего созыва, которые так и не были проведены, а потому срок полномочий нынешнего украинского парламента истёк.

Эксперт отметил, что когда российская сторона будет детально прорабатывать возможности мирного договора с Киевом, возникнет вопрос о том, действительны ли полномочия Стефанчука от Верховной рады.

«Представьте себе, что они что-то подписали. Типа Минска, Стамбула с сохранением государственности. Затем проходят новые выборы, приходит новый президент, новый парламент, идут конституционные судьи и спрашивают: а кто такой Стефанчук на момент подписания? А имел ли он полномочия? Нет. И всё — сделка является ничтожной», — пояснил он.

Экс-депутат Рады добавил, что это ясно и избранному президенту США Дональду Трампу, который заключал сотни и тысячи экономических сделок и в первую очередь требовал разъяснений, имеет ли вторая сторона полномочия для подписания такого рода документа.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Украины должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского на посту главы государства завершился 20 мая, однако дата выборов так и не была назначена. В Киеве объяснили это введённым на территории Украины военным положением.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 6 января заявил, что новым президентом Украины может стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Он добавил, что возможное соглашение о мире от Украины может подписать член партии Тимошенко Елена Кондратюк, так как Стефанчук отказался это делать.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что нынешнее руководство Украины потеряло легитимность. Глава государства также добавил, что Москва готова вести переговоры с любым представителем Киева, однако подписывать документы будет только с легитимными властями.