Киев, 6 января, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Президентом Украины после главы киевского режима Владимира Зеленского может стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Такое мнение 6 января высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

РИА Новости Юлия Тимошенко

«Бабушка украинской революции <…> Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками «я принесла вам мир», <…> и пойдёт в президенты», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, соглашение о мире от украинской стороны подпишет вице-спикер Рады и член партии «Батькивщина» Елена Кондратюк, так как спикер парламента Руслан Стефанчук отказался это делать.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истёк 20 мая, однако дата выборов так и не была назначена, что в Киеве объяснили введённым на Украине военным положением.

Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 30 декабря 2024 года заявил, что для главы киевского режима прошлый год стал трагическим, так как он утратил легитимность как президент и ввязался в курскую аферу. По его словам, Зеленский побоялся провести выборы, зная, что их проиграет.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2024 года заявил, что российская сторона готова на переговоры с любым представителем Киева, однако подписывать документы будет только с легитимными властями. Глава государства уточнил, что легитимность на данный момент имеется только у Верховной рады, потому что срок полномочий Зеленского закончился.