Москва, 19 декабря, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Действующее руководство Украины не является легитимным. Об этом 19 декабря на совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Global look Press

«Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что на Украине есть только орган власти — Верховная рада, полномочия которой в условиях военного положения могут быть продлены без выборов. Вместе с тем он заметил, что все государственное устройство в этой стране формирует президент.

При этом Путин добавил, что, если первое лицо государства нелегитимно, то и все остальные органы тоже теряют свою правомочность.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленскогоистёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине.

На нелегитимность главы киевского режима после 20 мая также указал один из авторов действующей украинской конституции Дмитрий Табачник. Он отметил, что сроки полномочий определяются только статьями конституции.

В середине июня Путин подчеркнул, что легитимность главы киевского режима невозможно восстановить в связи с истечением срока полномочий. Кроме того, глава российского государства назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Путин добавил, что нахождение Зеленского на указанном посту является узурпацией власти.