Париж, 8 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Евросоюз не позволит никакому государству покушаться на свои суверенные границы, в числе которых и Гренландия. Об этом 8 января заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Так дипломат отреагировал на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию.

«Очевидно, что Европейский союз не может позволить другим странам мира, кем бы они ни были, <…> атаковать свои суверенные границы», — произнёс он в эфире радио France Inter.

Изначально Барро отказывался «комментировать твиты» американского политика. Но после уточнения ведущей, что слова о включении острова в состав США прозвучали на официальной пресс-конференции, назвал американское вторжение в Гренландию маловероятным развитием событий. При этом глава МИД подчеркнул, что в нынешнее время в политику вновь возвращается право сильнейшего, и заявления Трампа соответствуют духу времени.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

После американский лидер повторно возвращался к теме. А 7 января сын избранного президента Дональд Трамп-младший прилетел на остров с неофициальным визитом. В столице острова Нуук он посетил памятник Ханса Эгеде, который был первым миссионером и колонизатором Гренландии в XVIII веке.

В тот же день сам Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.