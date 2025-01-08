Торонто, Канада, 8 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес отличился забитой шайбой в победном (3:2) для его команды матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Dirk Shadd/Global Look Press

В результате этого в активе 34-летнего Тавареса стало по 20 или более забитых голов в 15-м сезоне НХЛ, что позволило ему сравняться с российскими нападающим команды «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

Рекордсмен по этому показателю — российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19 сезонов). По 16 сезонов с 20 или более шайбами имеется в активе у нападающего «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна и коллеги Малкина по «Питтсбургу» форварда Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне Таварес смог набрать 42 очка (20 шайб + 22 результативные передачи) в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, «Вашингтон» 7 декабря 2024 года выиграл пятый матч регулярного чемпионата НХЛ в отсутствие сломавшего ногу Овечкина, победив «Торонто» со счётом 3:1. Автором единственной шайбы «Мейпл Лифс» стал Таварес.

Российский капитан «Кэпиталз» 2 января занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место отдали Кросби, третье занял центрфорвард клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.