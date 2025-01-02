Оттава, 2 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet.

Joel Marklund/Global Look Press

В этом рейтинге он уступил лидерство канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий год в финале домашней Олимпиады-2010.

Замкнул тройку лучших канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».

«С того момента, как он вышел на лёд в 2005 году и дважды забил в своей первой игре в НХЛ, Овечкин привнёс изобилие и голы на каждую площадку, на которой он играл», — отметило издание.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. На сегодня от канадца Уэйна Гретцки он отстаёт на 24 шайбы.

В топ-25 оказались ещё три российских хоккеиста. На седьмой позиции нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на строчку ниже расположился Павел Дацюк. Игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин стал 19-м.

Канадский сайт выбрал топ-25 игроков. Для попадания в рейтинг хоккеист должен был провести минимум 400 матчей в регулярках с сезона-1999/2000 и до сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.

Александр Овечкин забил свой 870-й гол 29 декабря в матче против «Детройт Ред Уингз», приблизившись на 24 гола к рекорду Гретцки в 894 гола. Он может стать новым рекордсменом совсем скоро, надеются в НХЛ.

16 ноября российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Он отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата лиги против «Колорадо Эвеланш». По результатам игры Овечкин набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.