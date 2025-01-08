Лас-Вегас, США, 8 января, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу в Лас-Вегасе (штат Невада) при подготовке преступления использовал генеративный искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT. Об этом 8 января заявил во вторник шериф городской полиции Кевин Макмахилл.

LVMPD/Global Look Press

«У нас есть доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы спланировать атаку», — пояснил шериф на пресс-конференции.

По данным правоохранителей, подозреваемый Мэттью Ливельсбергер с помощью ИИ пытался выяснить среди прочего, какое количество взрывчатки ему понадобится и где он может купить фейерверки.

Шериф указал, что это первый известный случай использования ChatGPT для таких целей на территории США. При этом не уточняется, какие запросы делал подозреваемый и что ему ответил искусственный интеллект.

В свою очередь представитель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, комментируя ситуацию, пояснил, что данные модели ИИ не предназначены для планирования противоправных действий и предостерегают пользователя от совершения любых противозаконных деяний.

«Нас огорчил этот инцидент, мы привержены идее ответственного использования инструментов ИИ. Наши модели разработаны таким образом, чтобы не давать вредоносных инструкций и сводить к минимуму вредоносный контент. В данном случае ChatGPT ответил при помощи информации, которая уже была в свободном доступе в интернете, и предостерег от вредоносных и незаконных действий», — уточнил представитель OpenAI.

Ранее ИА Регнум сообщало, что водитель Tesla Cybertruck, подорвавший электромобиль возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, вряд ли сделал это из ненависти к избранному президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что Ливельсбергер с 2020 года состоял в партии «Без ярлыков» (No Labels). Он участвовал в голосовании на последних президентских выборах и не был замечен в неприязни к Трампу.

На следующий день после Рождества, как выяснило следствие, Ливельсбергер уехал из своего дома в Колорадо-Спрингс. Перед этим у него произошёл разрыв с женой, обвинившей его в неверности. Он арендовал Cybertruck через популярное приложение и приехал в Лас-Вегас. В Новый год он остановил машину возле отеля Trump International, один из владельцев которого — Дональд Трамп, и привёл в действие взрывное устройство. До того как прогремел взрыв, он покончил с собой.