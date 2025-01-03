Лас-Вегас, США, 3 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Ветеран армии США Мэттью Ливельсбергер мог совершить подрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе на фоне разрыва с женой. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Tan Jingjing/Global Look Press

За шесть дней до инцидента жена рассталась с Ливельсбергером, так как была уверена в его неверности. На следующий день после Рождества он уехал из своего дома в Колорадо-Спрингс.

«Жена, у которой с Ливельсбергером родилась дочь, сказала ему, что знала о его изменах», — указано в материале от 2 января.

Покинув Колорадо, военный арендовал Cybertruck через популярное приложение и приехал в Лас-Вегас. В Новый год он остановил машину возле отеля Trump International, один из владельцев которого — избранный президент США Дональд Трамп, и привёл в действие взрывное устройство. До того, как прогремел взрыв, он покончил с собой.

Ранее следователи считали, что подрыв был совершён по политическим мотивам. На это указывал выбор места и марки машины — основатель Tesla Илон Маск входит в число соратников Трампа. Теперь не исключается, что Ливельсбергер действовал исключительно из личных побуждений.

Кроме того, Ливельсбергера описывают как «патриота типа Рэмбо» и убеждённого сторонника избранного президента США. Есть предположение, что он намеренно выбрал Cybertruck со стальным корпусом, чтобы свести к минимуму последствия подрыва.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва пикапа Tesla Cybertruck 1 января в Лас-Вегасе пострадали семь человек. Внутри обнаружили канистры с бензином и пиротехнику, а также тело водителя — 37-летнего Мэттью Ливельсбергера, который служил в «Зелёных беретах» — высококвалифицированных подразделениях специального назначения армии США, и на момент смерти оставался действующим военнослужащим. Во время службы в Германии он обучал бойцов ВСУ.