Лас-Вегас, США, 4 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Водитель Tesla Cybertruck, подорвавший электромобиль возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, вряд ли сделал это из ненависти к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил шериф городского полицейского управления Кевин Макмахилл в ходе пресс-конференции 3 января.

Tan Jingjing/XinHua/Global Look Press Территория возле отеля Trump International в Лас-Вегасе где взорвался Cybertruck

В ходе расследования, которым занимается ФБР, удалось восстановить информацию о последних перемещениях Мэттью Ливельсбергера, оставшуюся на одном из двух его телефонов. Также получено подтверждение, что служивший в армии мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства, отметил Макмахилл.

«В конечном счёте этот инцидент, более публичный и сенсационный, чем обычно, выглядит как трагический случай гибели ветерана боевых действий, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами», — привёл слова шерифа телеканал Fox News.

Отмечается, что Ливельсбергер с 2020 года состоял в партии «Без ярлыков» (No Labels). Он участвовал в голосовании на последних президентских выборах и не был замечен в неприязни к Трампу.

На момент инцидента с Cybertruck сержант спецназа армии США Ливельсбергер находился в отпуске. Ранее он служил в Национальной гвардии и состоял в армейском резерве.

Как сообщало ИА Регнум, на следующий день после Рождества, как выяснило следствие, Ливельсбергер уехал из своего дома в Колорадо-Спрингс. Перед этим у него произошёл разрыв с женой, обвинившей его в неверности. Он арендовал Cybertruck через популярное приложение и приехал в Лас-Вегас. В Новый год он остановил машину возле отеля Trump International, один из владельцев которого — Дональд Трамп, и привёл в действие взрывное устройство. До того как прогремел взрыв, он покончил с собой.

Ранее следователи не исключали, что подрыв был совершён по политическим мотивам. На это указывал выбор места и марки машины — основатель Tesla Илон Маск входит в число соратников Трампа.