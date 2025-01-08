Ростов-на-Дону, 8 января, 2025, 06:15 — ИА Регнум. Над Ростовской областью за ночь перехвачены и сбиты пять украинских беспилотников. Об этом утром 8 января сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА. Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атак украинских беспилотников пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, ночью 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе на промышленный объект упали обломки сбитых беспилотников ВСУ. Глава области добавил, что на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. О пострадавших губернатор не сообщил.

Кроме этого, в ночь на 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе были сбиты несколько БПЛА. Обошлось без пострадавших. В селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.