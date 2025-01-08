Белгород, 8 января, 2025, 03:10 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Белгородском районе Белгородской области. Об этом в ночь на 8 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы области, в​​ селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Минобороны доложило, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

В этот же день Гладков сообщил, что мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю.

Вечером 5 января российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов в Белгородской области. Ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью.