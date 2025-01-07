Минск, 7 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну, которую страна может не выдержать. Об этом 7 января заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая храм на Рождество Христово.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Почему Володя Зеленский себя так ведёт? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает?» — процитировало главу государства агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что соответствующую команду украинский политик получил извне. При этом участие в войне станет тяжёлым испытанием для государства, поэтому белорусский лидер старается терпеливо придерживаться определённой политики, защищая интересы страны. Подобные испытания надо выдержать, «нельзя шарахаться», заключил белорусский президент.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Лукашенко выразил уверенность, что отношения Украины с Россией и Белоруссией со временем получится нормализовать. Он подчеркнул, что в жизни бывает всякое, но народы продолжают оставаться братскими.

В том же месяце президент республики заявил, что ни США, ни Европа не помогут России и Украине договориться. Он подчеркнул, что три славянских народа должны договориться между собой. По его словам, встреча должна состояться в Минске, и интересы Белоруссии также должны быть учтены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указал на то, что Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех. У Киева же другая позиция. Украина хочет обеспечить свою безопасность за счёт других, отметил представитель Кремля.