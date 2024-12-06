Минск, 6 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Киева другая позиция. Украина, по его словам, хочет обеспечить свою безопасность за счёт других.

Песков напомнил о таком понятии как неделимость безопасности. Он отметил, что нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны.

«Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссия. ― Прим. ред.) требуем равной безопасности для всех», ― указал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщило ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он распорядился принять предложение МИД РФ о подписании договора, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, на высшем уровне.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил 23 октября, что Москва и Минск завершают подготовку документа. Он отметил, что речь идёт о формировании единого оборонного пространства и совершенствовании взаимодействия по вопросам совместного применения вооружённых сил.

Песков 6 декабря заявил, что договор о гарантиях безопасности, который заключают Россия и Белоруссия, ― это обоюдная инициатива, которая интересы обеих стран.