Минск, 23 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Отношения Украины с Россией и Белоруссией со временем получится нормализовать. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Никуда не денутся, потому что мы всё-таки люди свои. Всякое в жизни бывает. Но, я думаю, нормализуем мы с ними отношения», — процитировало белорусского политика «БелТА».

По мнению Лукашенко, настанет время, когда Киев будет снова сотрудничать и с Москвой, и с Минском.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко ранее заявил, что украинцы рано или поздно поймут, что Запад их использует и отправляет на бойню. После этого отношения России и Белоруссии с Украиной будут восстановлены.

Лукашенко также предупредил, что Украине грозит уничтожение, если она не согласится на переговоры с РФ. Он подчеркнул, что Россию никто не побеждал и не сможет победить.