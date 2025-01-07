Вашингтон, 7 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. В США двое заключённых, помилованных действующим президентом Джо Байденом, отказались от отмены смертной казни. Об этом заявил телеканал NBC News 7 января.

Magdalena Miriam Tröndle/Global Look Press

«Двое из 37 федеральных заключённых, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом… заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — передаёт телеканал.

Сообщается, что осуждённые изначально придерживаются позиции невиновности, а такое помилование меняет приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Таким образом, они бы не смогли в дальнейшем обжаловать решение суда.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в штате Аризоне приговорённый к смерти попросил ускорить казнь. Аарона Брайана Ганчеса приговорили к смертной казни за убийство мужчины в 2002 году и назначили исполнение приговора на апрель 2023 года. С тех пор исполнение откладывалось из-за отсутствия опытных сотрудников, испытаний препарата для смертельной инъекции и юридических проволочек.

В ноябре 2024 года в штате Алабама провели третью в истории США смертную казнь азотом. Правозащитники критикуют такой способ исполнения приговора. Он заключается в том, что в дыхательную маску поступает азот без кислорода. Первый из приговорённых, Кеннет Смит, после начала казни оставался в живых не менее двух минут, а второй, Алан Миллер, — около шести минут.