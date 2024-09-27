Вашингтон, 27 сентября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Вторую в истории США смертную казнь с применением чистого азота осуществили в штате Алабама, несмотря на критику такого способа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Global Look Press

Смертный приговор исполнили в отношении 56-летнего Алана Юджина Миллера, которого признали виновным в убийстве трёх мужчин в 1999 году.

«Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь», — приводит его слова агентство, наблюдавшее за казнью.

Осуждённый во время казни получает азот через дыхательную маску. Газ провоцирует гипоксию, что приводит к смерти.

Миллера должны были казнить в сентябре 2022 году путём смертельной инъекции, но медики не смогли найти вену, чтобы ввести заключённому препарат.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в этом же штате с применением азота казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Суд установил, что в 1988 году он убил женщину по заказу её супруга-священника. Тогда ООН и ЕС раскритиковали казнь азотом, а администрация США, возглавляемая демократами, заявила о «глубокой обеспокоенности» из-за смертной казни в республиканском штате.

Разрешение на казнь Смита азотом дал в ноябре 2023 года Верховный суд Алабамы. Ранее осуждённого пытались казнить с помощью смертельной инъекции.