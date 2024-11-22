Алабама, США, 22 ноября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Алабаме была проведена третья в истории США смертная казнь азотом, сообщил 22 ноября телеканал NBC News.

Кадр из видео

50-летний Кэри Дэйл Грейсон был приговорён к смертной казни за убийство девушки, совершённое 31 год назад. Двое других признанных виновными по этому делу были приговорены к пожизненному заключению, поскольку на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Грейсон заявлял, что в течение всех этих лет раскаивался в содеянном и надеется, что близкие погибшей девушки простят его, сказано в публикации.

Адвокаты Грейсона пытались оспорить способ осуществления смертной казни, отмечая, что он является жестоким. Однако суд отклонил жалобу, а губернатор Алабамы Кей Айви отказалась помиловать Грейсона.

Ранее в 2024 года в США были казнены азотом ещё двое мужчин. Метод казни заключается в том, что в дыхательную маску поступает азот без кислорода, напомнил телеканал. Первый из приговорённых, Кеннет Смит, после начала казни оставался в живых не менее двух минут, а второй, Алан Миллер — около шести минут, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что казнь заключённого в США с помощью чистого азота в ХХI веке — чудовищное и страшное явление. США постоянно указывают другим странам на плохое обращение с заключёнными, но казнь азотом свидетельствует о том, что ситуация с правами человека в США плачевна, отметила дипломат.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в июле 2021 года ввёл мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Однако на уровне юрисдикции отдельных штатов, в частности Алабамы, смертная казнь продолжает применяться.