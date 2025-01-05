Штат Аризона, США, 5 января, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Американский заключённый Аарон Брайан Ганчес обратился в верховный суд штата Аризона и попросил поскорее привести в исполнение смертный приговор. Об этом сообщило CBS.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

Ганчеса приговорили к смертной казни за убийство мужчины в 2002 году. Жертвой был бывший муж подруги осуждённого Тед Прайс. Ранее казнь назначили на апрель 2023 года, но отложили из-за нехватки сотрудников, имеющих соответствующий опыт.

Осуждённый просит, чтобы власти пропустили юридические формальности и казнили его в феврале 2025 года. Двумя годами ранее Ганчес уже обращался в верховный суд штата с той же просьбой. Тогда он заявил, что выдача ордера на казнь позволит справедливости восторжествовать, а родственникам убитого — обрести покой.

В материале говорится, что в тюрьмах Аризоны содержатся 111 приговорённых к казни. В 2022 году в штате исполнили три смертных приговора. Перерыв в исполнении высшей меры наказания составил восемь лет после того, как в 2014 году осуждённый Джозеф Вуд получил инъекцию и умирал на протяжении двух часов, хотя должен был скончаться за десять минут.