Тибетский автономный район, Китай, 7 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. В соцсетях появились видео с началом и последствиями разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.

Zuma\TASS

Одна из наружных камер видеонаблюдения на здании начала шататься и записала звук, напоминающий разбившееся стекло. Также на кадрах видно, как не смогло удержаться на месте припаркованное у дома транспортное средство.

На кадрах с местного телевидения спасатели уже после землетрясения обследовали здание, которое превратилось в груду кирпичей и торчащей арматуры. Специалисты заглядывали в щель в стене в попытках выяснить, есть ли кто-то внутри. Некоторые постройки разрушились частично, при этом пострадали припаркованные рядом автомобили, на которые упали обломки бетона и кладки.

По данным агентства Xinhua, повреждения получили более 1 тыс. домов. В район землетрясения было направлено свыше 3400 спасателей и более 340 медиков. Власти подготовили около 22 тыс. предметов первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки, зимние пальто, стеганые одеяла и раскладушки.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95. Ещё 130 человек пострадали. После землетрясения власти приостановили доступ туристов к Эвересту.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для спасения людей нужно приложить все усилия. Тех, кого удалось спасти, необходимо обеспечить жильём. Также должна быть проведена качественная работа по ликвидации последствий землетрясения, отметил он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.