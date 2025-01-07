Тибетский автономный район, Китай, 7 января, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Жертвами землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете стали как минимум 36 человек. Об этом 7 января сообщает издание «Наньфан Жибао».

Иван Шилов ИА Регнум Сейсмограф

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая, на территории уезда Тингри. В результате подземных толчков погибли 36 человек, пострадали более 30.

Управление штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения приступило к ликвидации последствий землетрясения и направило рабочую группу в пострадавший район для руководства работами. Местная пожарно-спасательная команда отправила более 1500 человек в окрестности эпицентра для проведения поисково-спасательных работ.

Информация о разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум девять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в ТАР. В связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков проводится эвакуация населения.