Москва, 7 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующая телеграмма 7 января была опубликована на сайте Кремля.

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«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения», — указано в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. На месте стихийного бедствия началась спасательная операция.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Тибете увеличилось до 95. Ещё 130 человек пострадали. После землетрясения власти приостановили доступ туристов к Эвересту.

Си Цзиньпин заявил, что для спасения людей нужно приложить все усилия. Тех, кого удалось спасти, необходимо обеспечить жильём. Также должна быть проведена качественная работа по ликвидации последствий землетрясения, отметил председатель КНР.