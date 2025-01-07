Китай, 7 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Число людей, которые погибли в результате землетрясения в Тибете, увеличилось до 95. Об этом 7 января сообщило агентство «Синьхуа».

AP/TASS

По состоянию на 15:00 (10:00 мск), ещё 130 человек пострадали.

После землетрясения власти приостановили доступ туристов к Эвересту.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в уезде Тингри. В радиусе 20 км от эпицентра расположены три посёлка и 27 деревень. На месте стихийного бедствия началась спасательная операция.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для спасения людей нужно приложить все усилия. Тех, кого удалось спасти, необходимо обеспечить жильём. Также должна быть проведена качественная работа по ликвидации последствий землетрясения, отметил он.