Китай, 7 января, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил спасти как можно больше людей, оказавшихся в зоне землетрясения в Тибете. Об этом сообщило 7 января Центральное телевидение Китая.

Li Xueren/Global Look Press

«Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий», — заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР отметил, что в стране нужно усилить мониторинг и сосредоточиться на ранних предупреждениях о землетрясениях.

Кроме того, необходимо в короткие сроки восстановить повреждённую в результате стихийного бедствия инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей и гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности, добавил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на территории уезда Тингри в городском округе Шигадзе на границе Китая с Непалом утром 7 января.

В результате стихийного бедствия погибли 53 человека. Ещё 62 человека получили травмы. Пожарно-спасательная команда Шигадзе отправила более полутора тысяч человек в окрестности эпицентра для проведения поисково-спасательных работ.